Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,40 коп - до 26,0940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,33 коп и составляет 28,6470 грн, средний курс продажи упал - на 4,77 коп до 29,1950 грн. Продать евро дороже можно за 28,86 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,4 коп до 4,463 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8455
|
26,0940
|
0,4108
|
0,4463
|
28,6470
|
29,1950
|
Медиана
|
25,8500
|
26,1000
|
0,4220
|
0,4455
|
28,6500
|
29,1900
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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