Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1,75 коп до 25,8455 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,40 коп - до 26,0940 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,33 коп и составляет 28,6470 грн, средний курс продажи упал - на 4,77 коп до 29,1950 грн. Продать евро дороже можно за 28,86 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 7,4 коп до 4,463 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,42 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8455 26,0940 0,4108 0,4463 28,6470 29,1950 Медиана 25,8500 26,1000 0,4220 0,4455 28,6500 29,1900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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