Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,00 коп до 25,8480 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,0860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,53 коп и составляет 28,6550 грн, средний курс продажи упал - на 4,47 коп до 29,1980 грн. Продать евро дороже можно за 28,86 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,4 коп и составляет 4,013 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,2 коп до 4,475 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,33 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,36 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8480 26,0860 0,4013 0,4475 28,6550 29,1980 Медиана 25,8500 26,1000 0,4150 0,4460 28,6500 29,1650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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