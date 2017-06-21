Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,0860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,53 коп и составляет 28,6550 грн, средний курс продажи упал - на 4,47 коп до 29,1980 грн. Продать евро дороже можно за 28,86 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,4 коп и составляет 4,013 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,2 коп до 4,475 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,33 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,36 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8480
|
26,0860
|
0,4013
|
0,4475
|
28,6550
|
29,1980
|
Медиана
|
25,8500
|
26,1000
|
0,4150
|
0,4460
|
28,6500
|
29,1650
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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