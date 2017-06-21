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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

21.06.2017 12:06
В среду, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,00 коп до 25,8480 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,0860 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,53 коп и составляет 28,6550 грн, средний курс продажи упал - на 4,47 коп до 29,1980 грн. Продать евро дороже можно за 28,86 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,4 коп и составляет 4,013 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,2 коп до 4,475 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,33 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,36 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8480

26,0860

0,4013

0,4475

28,6550

29,1980

Медиана

25,8500

26,1000

0,4150

0,4460

28,6500

29,1650


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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