Официальные курсы банковских металлов на 22.06.2017
22.06.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 22 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 323405,28 грн;
серебро - 4319,19 грн;
платина - 239000,20 грн;
палладий - 226763,80 грн.
Напомним, на 21 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 323405,28 грн;
серебро - 4319,19 грн;
платина - 239000,20 грн;
палладий - 226763,80 грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5848
-
4507
-
4419
-
4267
-
4089
- ПУМБ договорился о выкупе евробондов на $16 млн 16:22
- НБУ: Рост ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого 15:51
- Депутаты одобрили увеличение доходов бюджета в первом чтении 14:36
- Передача активов Диамантбанка ТАСкомбанку может сорваться 13:30
- В госбюджет поступило 35 млн грн налога на недвижимость - ГФС 12:42