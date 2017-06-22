Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,75 коп - до 26,1235 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,96 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,30 коп и составляет 28,7080 грн, средний курс продажи вырос - на 5,85 коп до 29,2565 грн. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 3,987 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,9 коп до 4,436 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8645
|
26,1235
|
0,3987
|
0,4436
|
28,7080
|
29,2565
|
Медиана
|
25,8500
|
26,1000
|
0,4180
|
0,4410
|
28,7000
|
29,2400
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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