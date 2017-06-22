Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,65 коп до 25,8645 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,75 коп - до 26,1235 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,96 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,30 коп и составляет 28,7080 грн, средний курс продажи вырос - на 5,85 коп до 29,2565 грн. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 3,987 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,9 коп до 4,436 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8645 26,1235 0,3987 0,4436 28,7080 29,2565 Медиана 25,8500 26,1000 0,4180 0,4410 28,7000 29,2400



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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