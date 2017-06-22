Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 22 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,33 коп до 25,8713 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,53 коп - до 26,1113 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,96 грн, минимальный курс продажи - 26,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,83 коп и составляет 28,7233 грн, средний курс продажи вырос - на 4,47 коп до 29,2427 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 3,998 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,6 коп до 4,429 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8713 26,1113 0,3998 0,4429 28,7233 29,2427 Медиана 25,8550 26,1000 0,4150 0,4400 28,7250 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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