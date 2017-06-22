Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 22 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,025/26,045*, к 12:00 котировки составили 26,02/26,035

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,02, максимальные - 26,025. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,035, максимальные - 26,045.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4309/0,4314, к 12:00 котировки составили 0,4337/0,4342.



Торги по евро начались с котировок 29,0513/29,0654, к 12:00 котировки составили 29,0461/29,0658.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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