ПУМБ договорился о выкупе евробондов на $16 млн

Банк Ахметова договорился с держателями о выкупе еврооблигаций на $16 млн

Первый украинский международный банк (ПУМБ) договорился с держателями о выкупе еврооблигаций на сумму $15,981 млн. Об этом банк сообщает на сайте Швейцарской биржи.



Минимальная цена выкупа составила 103%, уточняет ПУМБ.



Таким образом, непогашенная основная сумма после проведения расчета уменьшится со $132,3 млн до $102,6 млн.



В конце мая ПУМБ заявил о намерении выкупить свои выпущенные еврооблигаций со сроком погашения в декабре 2018 года на сумму около $40 млн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.