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ПУМБ договорился о выкупе евробондов на $16 млн

22.06.2017 16:22
Банк Ахметова договорился с держателями о выкупе еврооблигаций на $16 млн
Фото: Getty Images

Первый украинский международный банк (ПУМБ) договорился с держателями о выкупе еврооблигаций на сумму $15,981 млн. Об этом банк сообщает на сайте Швейцарской биржи.

Минимальная цена выкупа составила 103%, уточняет ПУМБ.

Таким образом, непогашенная основная сумма после проведения расчета уменьшится со $132,3 млн до $102,6 млн.

В конце мая ПУМБ заявил о намерении выкупить свои выпущенные еврооблигаций со сроком погашения в декабре 2018 года на сумму около $40 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, ПУМБ
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