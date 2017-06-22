ПУМБ договорился о выкупе евробондов на $16 млн
Первый украинский международный банк (ПУМБ) договорился с держателями о выкупе еврооблигаций на сумму $15,981 млн. Об этом банк сообщает на сайте Швейцарской биржи.
Минимальная цена выкупа составила 103%, уточняет ПУМБ.
Таким образом, непогашенная основная сумма после проведения расчета уменьшится со $132,3 млн до $102,6 млн.
В конце мая ПУМБ заявил о намерении выкупить свои выпущенные еврооблигаций со сроком погашения в декабре 2018 года на сумму около $40 млн.
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