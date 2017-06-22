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Банк Пинчука увеличит уставный капитал на 1,2 млрд грн

22.06.2017 16:44
Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличит уставный капитал до 2,72 млрд грн
Фото: EPA

Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличивает уставный капитал на 1,2 млрд грн, или на 78,8%, - до 2,72 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Дополнительная капитализация будет осуществляться путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

"Планы капитализации предусматривают дополнительное увеличение капитала до конца текущего года", - сообщила глава банка Елена Малинская.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Кредит-Днепр Банк, Пинчук Виктор
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