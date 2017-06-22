Банк Пинчука увеличит уставный капитал на 1,2 млрд грн
Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличивает уставный капитал на 1,2 млрд грн, или на 78,8%, - до 2,72 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Дополнительная капитализация будет осуществляться путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.
"Планы капитализации предусматривают дополнительное увеличение капитала до конца текущего года", - сообщила глава банка Елена Малинская.
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