Банк Пинчука увеличит уставный капитал на 1,2 млрд грн

Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличит уставный капитал до 2,72 млрд грн

Банк Кредит Днепр Виктора Пинчука увеличивает уставный капитал на 1,2 млрд грн, или на 78,8%, - до 2,72 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Дополнительная капитализация будет осуществляться путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.



"Планы капитализации предусматривают дополнительное увеличение капитала до конца текущего года", - сообщила глава банка Елена Малинская.



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