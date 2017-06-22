Межбанк закрылся котировками доллара 26,017/26,03

В четверг, 22 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,025/26,045, к закрытию котировки составили 26,017/26,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,017, максимальные - 26,025. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,03, максимальные - 26,045.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4309/0,4314, к закрытию котировки составили 0,4338/0,4345.

Торги по евро начались с котировок 29,0513/29,0654, к закрытию котировки составили 29,0375/29,0520.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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