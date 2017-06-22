Коломойский пытается оспорить национализацию ПриватБанка в суде
Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и его национализации. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Finbalance.
"Как можно надеяться на успех в реструктуризации [инсайдерских кредитов, - ред.], если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании ПриватБанка неплатежеспособным, соответственно, и решение о национализации, а также всех поручительств?", - сообщила она
Она напомнила, что по закону предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения убытков, понесенных в результате приобретения бумаг, на основании недействительности, отмены или признания противоправными любых решений, сделок или иных действий, принятых в процессе признания банка неплатежеспособным.
"То есть по закону он не вправе требовать возмещения", - подчеркнула Рожкова.
В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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