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Коломойский пытается оспорить национализацию ПриватБанка в суде

22.06.2017 18:05
Игорь Коломойский пытается оспорить в суде решение национализации ПриватБанка, сообщают в НБУ
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании ПриватБанка неплатежеспособным и его национализации. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Finbalance.

"Как можно надеяться на успех в реструктуризации [инсайдерских кредитов, - ред.], если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании ПриватБанка неплатежеспособным, соответственно, и решение о национализации, а также всех поручительств?", - сообщила она

Она напомнила, что по закону предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения убытков, понесенных в результате приобретения бумаг, на основании недействительности, отмены или признания противоправными любых решений, сделок или иных действий, принятых в процессе признания банка неплатежеспособным.

"То есть по закону он не вправе требовать возмещения", - подчеркнула Рожкова.

В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.

В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. 

Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Рожкова
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