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ПриватБанку в этом году не понадобится монетизация бондов - НБУ

22.06.2017 18:25
В Нацбанке заверяют, что Приватбанк имеет достаточно ликвидности для работы
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Государственному ПриватБанку в текущем году не понадобится монетизация гособлигаций, которые были внесены в его капитал. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Finbalance.

"Банк имеет достаточно ликвидности, чтобы работать… Мы требуем от банка ревизии сети на предмет эффективности, ревизии всех затрат для их сокращения и избежания монетизации ценных бумаг. К концу года вообще не вижу необходимости монетизации. Мы рассчитываем избежать этого, иначе будем настаивать на том, чтобы денежные потоки, которые идут за пределы банка, были максимально сокращены", - отметила Рожкова.

Она сообщила также, что бывшие владельцы ПриватБанка почти прекратили обслуживать полученные инсайдерские кредиты, а объем их долгов перед банком может превышать стоимость их активов.

В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.

В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. 

Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Рожкова
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