ПриватБанку в этом году не понадобится монетизация бондов - НБУ

В Нацбанке заверяют, что Приватбанк имеет достаточно ликвидности для работы

Государственному ПриватБанку в текущем году не понадобится монетизация гособлигаций, которые были внесены в его капитал. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью Finbalance.



"Банк имеет достаточно ликвидности, чтобы работать… Мы требуем от банка ревизии сети на предмет эффективности, ревизии всех затрат для их сокращения и избежания монетизации ценных бумаг. К концу года вообще не вижу необходимости монетизации. Мы рассчитываем избежать этого, иначе будем настаивать на том, чтобы денежные потоки, которые идут за пределы банка, были максимально сокращены", - отметила Рожкова.



Она сообщила также, что бывшие владельцы ПриватБанка почти прекратили обслуживать полученные инсайдерские кредиты, а объем их долгов перед банком может превышать стоимость их активов.



В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.



В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.



Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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