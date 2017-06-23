Официальные курсы банковских металлов на 23.06.2017
23.06.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 23 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 325529,39 грн;
серебро - 4315,06 грн;
платина - 238655,62 грн;
палладий - 229546,63 грн.
Напомним, на 22 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 323405,28 грн;
серебро - 4319,19 грн;
платина - 239000,20 грн;
палладий - 226763,80 грн.
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