Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,20 коп - до 26,1433 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи - 26,07 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,10 коп и составляет 28,7443 грн, средний курс продажи вырос - на 6,40 коп до 29,3067 грн. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 4,012 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,4 коп до 4,442 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8862
|
26,1433
|
0,4012
|
0,4442
|
28,7443
|
29,3067
|
Медиана
|
25,9000
|
26,1500
|
0,4200
|
0,4440
|
28,7700
|
29,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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