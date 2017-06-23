Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,49 коп до 25,8862 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,20 коп - до 26,1433 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,97 грн, минимальный курс продажи - 26,07 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,10 коп и составляет 28,7443 грн, средний курс продажи вырос - на 6,40 коп до 29,3067 грн. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 4,012 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,4 коп до 4,442 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8862 26,1433 0,4012 0,4442 28,7443 29,3067 Медиана 25,9000 26,1500 0,4200 0,4440 28,7700 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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