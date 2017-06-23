Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,93 коп - до 26,1307 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,04 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,67 коп и составляет 28,7800 грн, средний курс продажи вырос - на 6,20 коп до 29,3047 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,005 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,438 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9020
|
26,1307
|
0,4005
|
0,4438
|
28,7800
|
29,3047
|
Медиана
|
25,9000
|
26,1200
|
0,4150
|
0,4400
|
28,8000
|
29,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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