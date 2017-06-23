Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 23 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,02/26,032*, к 12:00 котировки составили 26,025/26,035

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,02, максимальные - 26,025. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,032, максимальные - 26,035.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4351/0,4358, к 12:00 котировки составили 0,4364/0,4369.



Торги по евро начались с котировок 29,0747/29,0881, к 12:00 котировки составили 29,0777/29,0863.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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