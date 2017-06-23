Межбанк закрылся котировками доллара 26,03/26,04

В пятницу, 23 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,02/26,032, к закрытию котировки составили 26,03/26,04

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,02, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,032, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4351/0,4358, к закрытию котировки составили 0,4366/0,4371.

Торги по евро начались с котировок 29,0747/29,0881, к закрытию котировки составили 29,1171/29,1283.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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