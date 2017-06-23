НБУ объяснил, почему ПриватБанку понадобилась докапитализация

С конца прошлого года ПриватБанк де-факто имел отрицательный капитал, сообщает НБУ

Национальный банк Украины сообщил, что ПриватБанк, который сейчас должен иметь адекватность регулятивного капитала не меньше 5%, де-факто с конца 2016 года имеет отрицательный капитал.



"Согласно аудиту годовой отчетности банка за 2016 год по международным стандартам, который осуществила компания EY, отрицательный балансовый капитал ПриватБанка по состоянию на 31 декабря 2016 года составлял -882 млн грн и регулятивный капитал -2,6 млрд грн", - отмечает НБУ на официальном сайте.



EY также провел анализ потребности ПриватБанка в капитале (due diligence).



"Учитывая результаты анализа и подтвержденный аудиторами отрицательный капитал банка, НБУ предоставил предложение Кабмину докапитализировать банк на 38,5 млрд грн. Этого объема должно быть достаточно для достижения банком норматива адекватности капитала в 10% даже в условиях консервативного сценария, по которому EY проводили анализ", - сказано в заявлении.



Из указанных 38,5 млрд грн:

22,5 млрд грн - потребность, возникшая из-за мошеннических действий предыдущего менеджмента накануне национализации и необходимость создания резервов под портфель финансового лизинга, качество обслуживания которого связанными с бывшими владельцами лицами ухудшилось после перехода банка в собственность государства;

еще 16 млрд грн - объем капитала, которым предусмотрено покрыть уценку основных средств.



"По мнению НБУ, объем капитала для покрытия уценки основных средств в 16 млрд грн может быть уменьшен за счет разработки и четкой реализации стратегии работы с залоговым имуществом банка и имуществом, принятым на баланс банка в качестве погашения кредитной задолженности", - сообщила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.



Поэтому решено, что на первом этапе достаточно увеличить капитал ПриватБанка на 22,5 млрд грн.



ПриватБанк не требует монетизации ОВГЗ: его ликвидность превышает 17 млрд грн и $800 млн в эквиваленте. В конце декабря 2016 года и в начале января 2017 г. НБУ дважды монетизировал ОВГЗ, выпущенные Минфином для докапитализации банка, купив ОВГЗ на 27,2 млрд грн.



Ранее сегодня министр финансов Александр Данилюк сообщил, что принято решение докапитализировать ПриватБанк на 38,5 млрд грн.

В НБУ говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.



В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.



Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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