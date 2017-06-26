Процентные ставки по депозитам упали для всех валют
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.06.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность своих вкладов ВТББанк, Пиреус, Юнекс, ПУМБ и Укрэксимбанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала для депозитов сроком до 1 месяца (на 0,53 п.п. до 9,23%). Синхронно снизилась доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев, на 0,23 п.п. до 12,72% и до 13,22% годовых соответственно. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,19 п.п. до 13,27% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 10,05% годовых. Опустили свою стоимость и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 7,48%).
Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,20 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (2,83%). А для вкладов на период от 6 до 12 месяцев средняя стоимость снизилась на 0,16 п.п. до 3,62% годовых. Сбережения на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,19 п.п. до 3,87% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 1,72% годовых. Не претерпела изменений стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,21% годовых.
Средняя процентная ставка в евро снизилась максимально для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев на 0,30 п.п. до 1,87% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,27 п.п. до 2,61% годовых. Депозиты периодом свыше года упали в цене на 0,24 п.п. до 2,95% годовых. Доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,34% годовых. Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,88% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.06.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,48%
|
9,23%
|
10,05%
|
12,72%
|
13,27%
|
13,22%
|
USD
|
1,21%
|
1,41%
|
1,72%
|
2,83%
|
3,62%
|
3,87%
|
EUR
|
0,88%
|
1,08%
|
1,34%
|
1,87%
|
2,61%
|
2,95%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 157 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 26.06.17
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