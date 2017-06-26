Процентные ставки по депозитам упали для всех валют

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.06.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.06.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность своих вкладов ВТББанк, Пиреус, Юнекс, ПУМБ и Укрэксимбанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала для депозитов сроком до 1 месяца (на 0,53 п.п. до 9,23%). Синхронно снизилась доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев, на 0,23 п.п. до 12,72% и до 13,22% годовых соответственно. Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,19 п.п. до 13,27% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 10,05% годовых. Опустили свою стоимость и бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 7,48%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,20 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (2,83%). А для вкладов на период от 6 до 12 месяцев средняя стоимость снизилась на 0,16 п.п. до 3,62% годовых. Сбережения на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,19 п.п. до 3,87% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 1,72% годовых. Не претерпела изменений стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,21% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась максимально для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев на 0,30 п.п. до 1,87% годовых. Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,27 п.п. до 2,61% годовых. Депозиты периодом свыше года упали в цене на 0,24 п.п. до 2,95% годовых. Доходность вкладов сроком от 1 до 3 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,34% годовых. Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,88% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.06.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,48% 9,23% 10,05% 12,72% 13,27% 13,22% USD 1,21% 1,41% 1,72% 2,83% 3,62% 3,87% EUR 0,88% 1,08% 1,34% 1,87% 2,61% 2,95%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 157 депозитным программам

от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 26.06.17

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