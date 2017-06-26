Всемирный банк выделит Укрэксимбанку $150 млн
Государственный Укрэксимбанк привлекает от Всемирного банка $150 млн для поддержки экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Сегодня, 26 июня, председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко и директор Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по вопросам Украины, Белоруссии и Молдовы Сату Кахконен подписали договорные документы по проекту доступа к долгосрочному финансированию.
По этому соглашению МБРР предоставит Укрэксимбанку под суверенную гарантию кредитные ресурсы в сумме $150 млн на срок до 35 лет.
В рамках проекта Укрэксимбанк будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты как для финансирования инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств, направленных на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе через украинские коммерческие банки.
Отбор конечных заемщиков и банков-участников проекта будет осуществляться по согласованным с МБРР критериям приемлемости.
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