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Всемирный банк выделит Укрэксимбанку $150 млн

26.06.2017 16:57
Укрэксимбанк и МБРР договорились о кредите на $150 млн

Государственный Укрэксимбанк привлекает от Всемирного банка $150 млн для поддержки экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сегодня, 26 июня, председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко и директор Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по вопросам Украины, Белоруссии и Молдовы Сату Кахконен подписали договорные документы по проекту доступа к долгосрочному финансированию.

По этому соглашению МБРР предоставит Укрэксимбанку под суверенную гарантию кредитные ресурсы в сумме $150 млн на срок до 35 лет.

В рамках проекта Укрэксимбанк будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты как для финансирования инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных средств, направленных на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе через украинские коммерческие банки.

Отбор конечных заемщиков и банков-участников проекта будет осуществляться по согласованным с МБРР критериям приемлемости.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укрэксимбанк, Всемирный банк, Кредит
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