Межбанк закрылся котировками доллара 26,06/26,08
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,0275, максимальные - 26,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,0375, максимальные - 26,09.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4403/0,4410, к закрытию котировки составили 0,4417/0,4424.
Торги по евро начались с котировок 29,1536/29,1621, к закрытию котировки составили 29,2028/29,2252.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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