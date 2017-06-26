Межбанк закрылся котировками доллара 26,06/26,08

В понедельник, 26 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,03/26,04, к закрытию котировки составили 26,06/26,08

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,0275, максимальные - 26,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,0375, максимальные - 26,09.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4403/0,4410, к закрытию котировки составили 0,4417/0,4424.

Торги по евро начались с котировок 29,1536/29,1621, к закрытию котировки составили 29,2028/29,2252.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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