Согласно выводам независимого аудитора, финансовые проблемы в ПриватБанке начались задолго до 2016 года, отмечает НБУ

Независимый аудитор Ernst&Young (EY) подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155,9 млрд грн.



Кроме того, аудиторы определили потребность в формировании дополнительного резерва еще на 10 млрд грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала банка в 882 млн грн по состоянию на конец 2016 года.



Аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПриватБанке начались задолго до 2016 года, отмечает НБУ.



Также EY осуществил анализ потребности банка в капитале, по результатам которого было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства - как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.



Сегодня стало известно, что глава правления ПриватБанка Александр Шлапак решил подать в отставку.



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