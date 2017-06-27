Курсы валют НБУ на 27.06.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на пол копейки

На 27 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2603,6606 грн за $100;

2912,7151 грн за 100 евро;

4,4129 грн за 10 руб РФ.



На 26 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2603,1112 грн за $100;

2908,4561 грн за 100 евро;

4,3635 грн за 10 руб РФ.





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