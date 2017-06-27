Официальные курсы банковских металлов на 27.06.2017

Нацбанк Украины установил на 27 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324220,84 грн;

серебро - 4303,85 грн;

платина - 241359,34 грн;

палладий - 230684,33 грн.

Напомним, на 26 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 327028,86 грн;

серебро - 4349,80 грн;

платина - 242870,27 грн;

палладий - 231416,59 грн.

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