Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,11 коп до 25,8929 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,43 коп - до 26,1433 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,53 коп и составляет 28,8200 грн, средний курс продажи вырос - на 1,82 коп до 29,3595 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,1 коп и составляет 4,046 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,6 коп до 4,481 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8929 26,1433 0,4046 0,4481 28,8200 29,3595 Медиана 25,9000 26,1500 0,4230 0,4500 28,8000 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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