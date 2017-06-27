Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 27 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,065/26,08*, к 12:00 котировки составили 26,075/26,095

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,0625, максимальные - 26,075. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,0675, максимальные - 26,095.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4430/0,4435, к 12:00 котировки составили 0,4417/0,4422.



Торги по евро начались с котировок 29,1745/29,1887, к 12:00 котировки составили 29,3317/29,3516.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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