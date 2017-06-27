НБУ потратил на докапитализацию банков $10 млрд

С начала 90-х годов Нацбанк потратил на докапитализацию финучреждений $10 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) оценил расходы государства на капитализацию банков в $10 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет УНИАН.



"Мы посчитали, что на капитализацию банков с начала 90-х годов государство потратило $10 млрд", - сказал Чурий.



По его словам, на облуживание этих облигаций, то есть на уплату процентов по ним, государство ежемесячно тратит порядка 2 млрд грн.



Чурий отметил, что Нацбанк пока не планирует выкуп ОВГЗ, выпущенных правительством для докапитализации национализированного ПриватБанка. "У них достаточно ликвидности - банк покупает ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ", - пояснил он.



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