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НБУ потратил на докапитализацию банков $10 млрд

27.06.2017 14:30
С начала 90-х годов Нацбанк потратил на докапитализацию финучреждений $10 млрд
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) оценил расходы государства на капитализацию банков в $10 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет УНИАН.

"Мы посчитали, что на капитализацию банков с начала 90-х годов государство потратило $10 млрд", - сказал Чурий.

По его словам, на облуживание этих облигаций, то есть на уплату процентов по ним, государство ежемесячно тратит порядка 2 млрд грн.

Чурий отметил, что Нацбанк пока не планирует выкуп ОВГЗ, выпущенных правительством для докапитализации национализированного ПриватБанка. "У них достаточно ликвидности - банк покупает ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ", - пояснил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, гособлигации, Нацбанк
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