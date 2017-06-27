НБУ предупредил банки о кибератаках

В финансовом секторе Украины усилены меры безопасности в связи с угрозой кибератак, сообщает Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил участников финансового сектора о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков и некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



В результате кибератак некоторые банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.



Согласно сообщению, сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.



"Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы. Нацбанк мониторит ситуацию и будет сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы", - отмечает регулятор.



При этом государственный Ощадбанк сообщил, что кибератака на его систему зафиксирована не была. Финучреждение проводит регламентные работы, сотрудникам и клиентам банка недоступны отдельные функции, пишет Экономическая правда.



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