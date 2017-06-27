Межбанк закрылся котировками доллара 26,065/26,08

Во вторник, 27 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,065/26,08, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,06, максимальные - 26,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,0675, максимальные - 26,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4430/0,4435, к закрытию котировки составили 0,4405/0,4413.

Торги по евро начались с котировок 29,1745/29,1887, к закрытию котировки составили 29,4221/29,4391.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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