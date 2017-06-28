 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.91  26.15   EUR:  28.89  29.40
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ изменил порядок ведения реестра аудиторов

28.06.2017 14:43
Нацбанк оптимизировал порядок ведения реестра аудиторских компаний
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал порядок принятия решений относительно ведения реестра аудиторских фирм. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Отныне решения о включении, отказе во включении или исключении из реестра аудиторских фирм будет принимать правление НБУ, а не комитет по вопросам аудита банков Украины.

"Урегулирован вопрос предотвращения конфликта интересов при принятии решений комитетом по вопросам аудита банков Украины. Например, если кто-то из членов комитета является связанным с аудиторской фирмой лицом, он должен будет уведомить об этом комитет и отказаться участвовать в принятии решения в отношении данной фирмы", - указывает НБУ.

Нацбанк также уточнил сроки принятия решений регулятором по вопросам ведения реестра. Если раньше регулятор должен был рассмотреть представленные аудиторской фирмой на продление действия свидетельства документы в течение 15 рабочих дней, то теперь в этот срок уже нужно принять решение.

Ранее сообщалось, что Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, говорят в НБУ и органах власти.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров