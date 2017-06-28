НБУ изменил порядок ведения реестра аудиторов
Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал порядок принятия решений относительно ведения реестра аудиторских фирм. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Отныне решения о включении, отказе во включении или исключении из реестра аудиторских фирм будет принимать правление НБУ, а не комитет по вопросам аудита банков Украины.
"Урегулирован вопрос предотвращения конфликта интересов при принятии решений комитетом по вопросам аудита банков Украины. Например, если кто-то из членов комитета является связанным с аудиторской фирмой лицом, он должен будет уведомить об этом комитет и отказаться участвовать в принятии решения в отношении данной фирмы", - указывает НБУ.
Нацбанк также уточнил сроки принятия решений регулятором по вопросам ведения реестра. Если раньше регулятор должен был рассмотреть представленные аудиторской фирмой на продление действия свидетельства документы в течение 15 рабочих дней, то теперь в этот срок уже нужно принять решение.
Ранее сообщалось, что Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, говорят в НБУ и органах власти.
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