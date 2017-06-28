НБУ изменил порядок ведения реестра аудиторов

Нацбанк оптимизировал порядок ведения реестра аудиторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизировал порядок принятия решений относительно ведения реестра аудиторских фирм. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Отныне решения о включении, отказе во включении или исключении из реестра аудиторских фирм будет принимать правление НБУ, а не комитет по вопросам аудита банков Украины.



"Урегулирован вопрос предотвращения конфликта интересов при принятии решений комитетом по вопросам аудита банков Украины. Например, если кто-то из членов комитета является связанным с аудиторской фирмой лицом, он должен будет уведомить об этом комитет и отказаться участвовать в принятии решения в отношении данной фирмы", - указывает НБУ.



Нацбанк также уточнил сроки принятия решений регулятором по вопросам ведения реестра. Если раньше регулятор должен был рассмотреть представленные аудиторской фирмой на продление действия свидетельства документы в течение 15 рабочих дней, то теперь в этот срок уже нужно принять решение.



Ранее сообщалось, что Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, говорят в НБУ и органах власти.



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