Официальные курсы банковских металлов на 29.06.2017

Нацбанк Украины установил на 29 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326105,82 грн;

серебро - 4344,95 грн;

платина - 240458,71 грн;

палладий - 224810,63 грн.

Напомним, на 27 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324220,84 грн;

серебро - 4303,85 грн;

платина - 241359,34 грн;

палладий - 230684,33 грн.

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