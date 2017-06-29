Официальные курсы банковских металлов на 29.06.2017
29.06.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 29 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 326105,82 грн;
серебро - 4344,95 грн;
платина - 240458,71 грн;
палладий - 224810,63 грн.
Напомним, на 27 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 324220,84 грн;
серебро - 4303,85 грн;
платина - 241359,34 грн;
палладий - 230684,33 грн.
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