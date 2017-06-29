Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 29 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 0,27 коп до 25,9000 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,02 коп - до 26,1475 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,30 коп и составляет 28,9460 грн, средний курс продажи вырос - на 16,83 коп до 29,5270 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 4,078 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,489 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9000 26,1475 0,4078 0,4489 28,9460 29,5270 Медиана 25,9000 26,1500 0,4235 0,4480 28,9000 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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