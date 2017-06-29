ПриватБанк наймет иностранную компанию для разработки стратегии
Национализированный ПриватБанк выберет международную компанию для разработки бизнес-стратегии. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.
Министерство финансов поддержало инициативу наблюдательного совета ПриватБанка, который на последнем заседании принял решение о целесообразности привлечения международно признанной фирмы к разработке своей бизнес-стратегии, или рыночной стратегии.
"С этой целью наблюдательный совет банка принял техническое задание для отбора указанной фирмы. Для целей участия в процессе отбора приглашаем все заинтересованные компании в срок до 1 июля направить запрос на получение технического задания", - сообщает Минфин.
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