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ПриватБанк наймет иностранную компанию для разработки стратегии

29.06.2017 11:29
Наблюдательный совет ПриватБанка решил нанять международную компанию для разработки бизнес-стратегии
Фото: EPA

Национализированный ПриватБанк выберет международную компанию для разработки бизнес-стратегии. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

Министерство финансов поддержало инициативу наблюдательного совета ПриватБанка, который на последнем заседании принял решение о целесообразности привлечения международно признанной фирмы к разработке своей бизнес-стратегии, или рыночной стратегии.

"С этой целью наблюдательный совет банка принял техническое задание для отбора указанной фирмы. Для целей участия в процессе отбора приглашаем все заинтересованные компании в срок до 1 июля направить запрос на получение технического задания", - сообщает Минфин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Министерство финансов
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