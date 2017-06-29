Отделения Ощадбанка и Укргазбанка работают в ограниченном режиме

Госбанки продолжают устранять последствия хакерской атаки

Отделения государственных Ощадбанка и Укргазбанка работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.



Пресс-служба Ощадбанка уточняет, что сегодня, 29 июня, отделения будут работать исключительно в консультационном режиме.



Большинство услуг банка доступно для клиентов в системе мобильного и интернет-банкинга Ощад 24/7. В частности, полноценно функционируют более 2 тысяч банкоматов, контакт-центр, карточные операции, Ощад24/7 и сервис Ощад PAY, уточняет пресс-служба.



27 июня компьютеры Кабинета министров, а также большого количества частных и государственных компаний Украины атаковал вирус-шифровальщик Petya.A. Затем атака распространилась по всему миру. Вирус принес хакерам-вымогателям чуть больше $12 тыс.



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