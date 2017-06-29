Курс продажи наличного евро вырос на 42 копейки
Средний курс продажи евро вырос на 42,04 коп до 29,7791 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.
Средний курс покупки наличного доллара вырос на 0,10 коп до 25,9036 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,86 коп - до 26,1459 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,077 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,471 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9036
|
26,1459
|
0,4077
|
0,4471
|
29,1255
|
29,7791
|
Медиана
|
25,9000
|
26,1500
|
0,4220
|
0,4450
|
29,2000
|
29,8250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 22 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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