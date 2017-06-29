Курс продажи наличного евро вырос на 42 копейки

В четверг, 29 июня, средний курс покупки евро, по сравнению со вторником, вырос на 26,25 коп и составляет 29,1255 грн

Средний курс продажи евро вырос на 42,04 коп до 29,7791 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 0,10 коп до 25,9036 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,86 коп - до 26,1459 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,077 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,471 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9036 26,1459 0,4077 0,4471 29,1255 29,7791 Медиана 25,9000 26,1500 0,4220 0,4450 29,2000 29,8250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 22 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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