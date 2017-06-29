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Курс продажи наличного евро вырос на 42 копейки

29.06.2017 12:06
В четверг, 29 июня, средний курс покупки евро, по сравнению со вторником, вырос на 26,25 коп и составляет 29,1255 грн

Средний курс продажи евро вырос на 42,04 коп до 29,7791 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки наличного доллара вырос на 0,10 коп до 25,9036 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,86 коп - до 26,1459 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,077 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,471 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,9036

26,1459

0,4077

0,4471

29,1255

29,7791

Медиана

25,9000

26,1500

0,4220

0,4450

29,2000

29,8250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 22 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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