Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 29 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,065/26,08*, к 12:00 котировки составили 26,09/26,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,065, максимальные - 26,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,08, максимальные - 26,13.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4408/0,4413, к 12:00 котировки составили 0,4416/0,4428.



Торги по евро начались с котировок 29,7896/29,8042, к 12:00 котировки составили 29,8104/29,8535.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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