В НБУ сообщают, что банки восстанавливаются после атаки
Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил, что банковская система после хакерских атак возобновляет работу.
"Работа ряда банков, которая была ограничена из-за хакерской атаки, постепенно восстанавливается. Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка работает в штатном режиме. Продолжается процесс возобновления работы пострадавших банков в СЭП НБУ. Все процессинговые центры страны работают. Операции с платежными карточками осуществляются в обычном режиме", - рассказал Смолий.
Регулятор рекомендует клиентам обращаться в колл-центры обслуживающих банков или их отделений относительно режима работы.
Ранее сообщалось, что отделения государственных Ощадбанка и Укргазбанка работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.
27 июня компьютеры Кабинета министров, а также большого количества частных и государственных компаний Украины атаковал вирус-шифровальщик Petya.A. Затем атака распространилась по всему миру. Вирус принес хакерам-вымогателям чуть больше $12 тыс.
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