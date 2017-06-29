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Акционеры банка Новый решили прекратить его деятельность

29.06.2017 15:30
На собрании 26 июня акционеры банка Новый приняли решение о прекращении деятельности финучреждения
Фото: Getty Images

Акционеры банка Новый 26 июня одобрили прекращение банковской деятельности учреждения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Прекращение деятельности пройдет в соответствии со ст. 2 закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" от 23 марта 2017 года. Банк предупреждает клиентов, что в результате принятия этого решения будет прекращено с 1 августа обслуживание операций по платежным картам платежных систем Visa и MasterCard", - гласит сообщение.

Крупнейшим акционером банка Новый является Конструкторское бюро Южное им. М. К. Янгеля" - 18,33%. Также семь физических лиц прямо или опосредованно владеют пакетами по 10%.

На 1 апреля по размеру активов банк занимал 58 (770,6 млн грн) среди 90 действующих банков по классификации НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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