Межбанк закрылся котировками доллара 26,075/26,11

В четверг, 29 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,065/26,08, к закрытию котировки составили 26,075/26,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,06, максимальные - 26,095. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,08, максимальные - 26,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4408/0,4413, к закрытию котировки составили 0,4405/0,4414.

Торги по евро начались с котировок 29,7896/29,8042, к закрытию котировки составили 29,7228/29,7601.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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