Курсы валют НБУ на 30.06.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 30 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2609,8994 грн за $100;

2978,6782 грн за 100 евро;

4,4172 грн за 10 руб РФ.



На 29 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2608,0120 грн за $100;

2941,3159 грн за 100 евро;

4,4290 грн за 10 руб РФ.





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