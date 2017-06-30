Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,76 коп до 25,8760 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,74 коп - до 26,1285 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,50 коп и составляет 29,2405 грн, средний курс продажи вырос - на 11,84 коп до 29,8975 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 8,4 коп и составляет 4,161 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 4,455 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8760 26,1285 0,4161 0,4455 29,2405 29,8975 Медиана 25,9000 26,1100 0,4235 0,4450 29,2750 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.