НБУ запускает единый сервисный центр для финучреждений

С июля НБУ запустит единый сервисный центр для обслуживания банков и небанковских учреждений

Национальный банк Украины (НБУ) с июля запускает работу специально созданного отдела, который будет заниматься обслуживанием финансовых учреждений - единого сервисного центра. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Отдел, входящий в состав операционного департамента НБУ, будет предоставлять банкам и небанковским финучреждениям следующие услуги: проверку комплектности документов и полномочий подписантов; заключение типовых соглашений, договоров; переписку, информирование по подключению к услуге; консультации относительно услуг, которые предоставляет НБУ.



Старт работы отдела обслуживания финансовых учреждений не предусматривает подписания дополнительных документов с финансовыми учреждениями.



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