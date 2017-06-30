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НБУ запускает единый сервисный центр для финучреждений

30.06.2017 11:08
С июля НБУ запустит единый сервисный центр для обслуживания банков и небанковских учреждений
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) с июля запускает работу специально созданного отдела, который будет заниматься обслуживанием финансовых учреждений - единого сервисного центра. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Отдел, входящий в состав операционного департамента НБУ, будет предоставлять банкам и небанковским финучреждениям следующие услуги: проверку комплектности документов и полномочий подписантов; заключение типовых соглашений, договоров; переписку, информирование по подключению к услуге; консультации относительно услуг, которые предоставляет НБУ.

Старт работы отдела обслуживания финансовых учреждений не предусматривает подписания дополнительных документов с финансовыми учреждениями.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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