НБУ запускает единый сервисный центр для финучреждений
Национальный банк Украины (НБУ) с июля запускает работу специально созданного отдела, который будет заниматься обслуживанием финансовых учреждений - единого сервисного центра. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Отдел, входящий в состав операционного департамента НБУ, будет предоставлять банкам и небанковским финучреждениям следующие услуги: проверку комплектности документов и полномочий подписантов; заключение типовых соглашений, договоров; переписку, информирование по подключению к услуге; консультации относительно услуг, которые предоставляет НБУ.
Старт работы отдела обслуживания финансовых учреждений не предусматривает подписания дополнительных документов с финансовыми учреждениями.
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