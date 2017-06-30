Киевское метро возобновило прием банковских карт
Киевский метрополитен возобновил прием банковских карт. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на пресс-службу Ощадбанка, который занимается обслуживанием платежных терминалов в метро.
"Карты в метро со вчерашнего дня работают на всех станциях метрополитена", - сообщили в Ощадбанке.
Терминалы принимают карты Простір, MasterCard PayPass, Visa PayWave.
Ранее метрополитен не принимал банковские карты к оплате проезда после кибератаки 27 июня.
В пресс-службе Киевского метрополитена подтвердили информацию о восстановлении приема карт.
Вчера сообщалось, что отделения государственных Ощадбанка и Укргазбанка работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки. Полноценно функционировали более 2 тысяч банкоматов, контакт-центр, карточные операции, Ощад24/7 и сервис Ощад PAY, уточнила пресс-служба Ощадбанка.
27 июня компьютеры Кабинета министров, а также большого количества частных и государственных компаний Украины атаковал вирус-шифровальщик Petya.A. Затем атака распространилась по всему миру. Вирус принес хакерам-вымогателям чуть больше $12 тыс.
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