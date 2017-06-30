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Спасение ПриватБанка стоило каждому налогоплательщику 3,5 тыс грн

30.06.2017 13:48
В НБУ подсчитали, что средние расходы по спасению ПриватБанка на каждого украинского налогоплательщика составили 3,5 тыс. грн
Фото: EPA

Спасение ПриватБанка стоило каждому украинскому налогоплательщику 3,5 тыс. грн. Об этом в своей статье для Экономической правды сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"ПриватБанк был спасен средствами налогоплательщиков - средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тыс. грн", - написал он.

Он сообщил также, что почти 90% компаний-заемщиков предоставляли банку залог в форме так называемых имущественных прав на товары.

26 июня стало известно, что глава правления банка Александр Шлапак в ближайшее время подаст в отставку. В тот же день правительство опубликовало план докапитализации  ПриватБанка на еще на 38,5 млрд грн. Докапитализацию осуществят посредством выпуска госбондов.

В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.

В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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