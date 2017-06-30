Спасение ПриватБанка стоило каждому налогоплательщику 3,5 тыс грн
Спасение ПриватБанка стоило каждому украинскому налогоплательщику 3,5 тыс. грн. Об этом в своей статье для Экономической правды сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.
"ПриватБанк был спасен средствами налогоплательщиков - средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3,5 тыс. грн", - написал он.
Он сообщил также, что почти 90% компаний-заемщиков предоставляли банку залог в форме так называемых имущественных прав на товары.
26 июня стало известно, что глава правления банка Александр Шлапак в ближайшее время подаст в отставку. В тот же день правительство опубликовало план докапитализации ПриватБанка на еще на 38,5 млрд грн. Докапитализацию осуществят посредством выпуска госбондов.
В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
44635
-
4870
-
3908
-
3473
-
3334
- Платежный баланс в течение двух месяцев остается профицитным 18:05
- Межбанк закрылся котировками доллара 25,99/26,01 17:22
- Сбалансировать Пенсионный фонд можно за семь лет - Минфин 16:53
- Белорусский бизнесмен хочет купить российский Сбербанк в Украине 16:05
- Акционеры Расчетного центра решили его докапитализировать 15:14