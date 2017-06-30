Спасение ПриватБанка стоило каждому налогоплательщику 3,5 тыс грн

В НБУ подсчитали, что средние расходы по спасению ПриватБанка на каждого украинского налогоплательщика составили 3,5 тыс. грн

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

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