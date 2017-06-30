Начался поиск кандидата на пост главы ПриватБанка - Данилюк

Ситуация в ПриватБанке под контролем, ищется замена Александру Шлапаку, заверил министр финансов

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

ЛIГАБiзнесIнформ

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