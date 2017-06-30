Начался поиск кандидата на пост главы ПриватБанка - Данилюк
Начался поиск кандидатуры на должность нового председателя национализированного ПриватБанка. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, пишет FinClub.
"Полностью ситуация контролируется, мы сейчас ищем достойную замену. Когда это произойдет Александр Витальевич (Шлапак - ред.) сможет продлить свою карьеру и новый человек сможет работать в банке", - заявил он.
Министр отметил, что сейчас ПриватБанк остается стабильным и продолжает работать.
26 июня стало известно, чтло Шлапак в ближайшее время подаст в отставку. В тот же день правительство опубликовало план докапитализации ПриватБанка на еще на 38,5 млрд грн. Докапитализацию осуществят посредством выпуска госбондов.
В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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