Белорусский бизнесмен хочет купить российский Сбербанк в Украине

Виктор Прокопеня заявляет, что уже подал в Национальный банк заявку на покупку "дочки" российского Сбербанка в Украине

Белорусский ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в регулирующие органы Беларуси и Украины на согласование сделки по покупке белорусского государственного Паритетбанка и дочернего российского Сбербанка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.



"Прокопеня планирует приобрести белорусский Паритетбанк: предположительная сумма сделки - $50 млн, в его планах также покупка Сбербанка в Украине. Уже поданы на согласование регуляторам обеих стран документы на согласование сделок", - сообщил источник.



Бизнесмен намерен приобрести все принадлежащие государству 99,83% акций Паритетбанка.



Он уточнил, что заявка на согласование сделки по покупке украинского Сбербанка была подана в пятницу.



Пресс-служба Прокопени также сообщает, что он и Саид Гуцериев, который также претендует на Сбербанк, раньше выступали соинвесторами по некоторым проектам. Виктор Прокопеня имеет общий бизнес с семьей Гуцериевых, которые являются резидентами Великобритании.



Однако на вопрос корреспондента LIGA.net, получал ли Национальный банк Украины (НБУ) соответствующие документы на покупку Сбербанка от белорусского бизнесмена, в пресс-службе регулятора ответили, что не получал.



В начале июня Гуцериев говорил, что сделка по продаже Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца. Он добавил, что сейчас идет due diligence банка.



В конце мая НБУ сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.



В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.



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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.



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