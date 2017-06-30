Межбанк закрылся котировками доллара 25,99/26,01

В пятницу, 30 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,07/26,10, к закрытию котировки составили 25,99/26,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4391/0,4399, к закрытию котировки составили 0,4384/0,4390.

Торги по евро начались с котировок 29,7875/29,8218, к закрытию котировки составили 29,6779/29,7008.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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