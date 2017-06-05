Deutsche Bank не ответил на запрос о возможных связях Трампа с РФ

Deutsche Bank получил письмо от конгрессменов США с вопросами о возможных связях Трампа со страной-агрессором, но данных не предоставил

Deutsche Bank не ответил на запрос американских конгрессменов-демократов о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"Юрисконсульт Deutsche Bank подтвердил получение письма, но не предоставил ответов по сути наших вопросов", - сообщил из представителей Демократической партии, пожелавший остаться неназванным.



Ранее стало известно, что демократы в Палате представителей Конгресса по финансам запросили у Deutsche Bank информацию о предполагаемых связях Трампа с Россией. "Конгресс держат в неведении о том, давало ли правительство России гарантии под кредиты, выдававшиеся Трампу в Deutsche Bank, и были ли эти кредиты каким-либо образом связаны с Россией", - говорят источники DW.



Конгрессмены также просят руководство банка предоставить информацию о лицах, получивших выгоду от аферы с отмыванием денег, в которой замешан Deutsche Bank в РФ. Отмечается, что через российский филиал банка были отмыты рублевые средства на сумму $10 млрд.



Ранее Комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам разведки вызвал для дачи показаний личного адвоката Трампа Майкла Коэна, а также экс-советника кампании Трампа 2016 года Бориса Эпштейна. Эпштейн, выросший в Москве, некоторое время работал в пресс-службе Белого дома. Он покинул должность в марте.

Коэн же заявил, что отклонил просьбу Конгресса о предоставлении свидетельств.

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Президент России Владимир Путин заявляет, что практически не разговаривал с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, когда они сидели рядом на ужине в Москве в 2015 году.



В январе текущего Deutsche Bank банк был оштрафован в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около $10 млрд.



В схему были вовлечены клиенты, которые покупали акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал немецкого банка. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.



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