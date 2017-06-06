Курсы валют НБУ на 6.06.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 6 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2628,0938 грн за $100;

2947,9328 грн за 100 евро;

4,6361 грн за 10 руб РФ.



На 2 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2627,0953 грн за $100;

2947,3382 грн за 100 евро;

4,6467 грн за 10 руб РФ.





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