Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 6 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,83 коп до 26,0810 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,40 коп - до 26,3480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,65 коп и составляет 29,0865 грн, средний курс продажи упал - на 9,88 коп до 29,6855 грн. Продать евро дороже можно за 29,25 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,241 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,699 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0810 26,3480 0,4241 0,4699 29,0865 29,6855 Медиана 26,1000 26,3500 0,4440 0,4710 29,1350 29,7000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.