Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,40 коп - до 26,3480 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,65 коп и составляет 29,0865 грн, средний курс продажи упал - на 9,88 коп до 29,6855 грн. Продать евро дороже можно за 29,25 грн, купить дешевле - за 29,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 4,241 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,699 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0810
|
26,3480
|
0,4241
|
0,4699
|
29,0865
|
29,6855
|
Медиана
|
26,1000
|
26,3500
|
0,4440
|
0,4710
|
29,1350
|
29,7000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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