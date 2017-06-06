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ПриватБанк выдал $1 млрд перед национализацией - OCCRP

06.06.2017 11:00
По данным расследования OCCRP, девять человек получили $1 млрд от ПриватБанка перед национализацией

В 2015-2016 годах ПриватБанк выдал более $1 млрд 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. На $185 млн из этой суммы не было залогов, сообщил журналист Грэхем Стэк на OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности).

В материале отмечается, что почти все из 28 компаний были зарегистрированы в 2015 году с уставным капиталом 1 тыс. грн. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд грн кредитов в ПриватБанке, пишет автор расследования.

Сообщается, что средства были перечислены компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава Днеправиа) - $154,1 млн, Вячеслава Плакасова (гендиректор Оптима 770) - $136,8 млн, Ивана Маковийчука (директор туристической компании Скорзонера-Закарпатье) - $154,4 млн, Сергея Казарова (бывший глава Цюрупинского Агропостача) - $155,6 млн, Владимира Головко (глава Запорожнефтепродукта) - $141,2 млн, Игоря Маланчака (гендиректор заправок Колумбини) - $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер Укрнафты) - $115,3 млн.

По данным автора материала, еще двое человек были подставными лицами. Анатолий Деркач и Виталий Немов на двоих получили $50,6 млн. Один работал на заправке, другой - таксистом.

Все компании были ликвидированы в начале 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Коломойский
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